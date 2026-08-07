Redwire verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Redwire hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Redwire ein Ergebnis je Aktie von -1,410 USD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Redwire im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 89,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 117,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 61,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at