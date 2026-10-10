Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
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10.10.2026 21:30:02
Redwire vs. Rocket Lab: Which Industrials Stock Is a Better Buy in 2026?
The space economy is no longer a distant dream, and investors are looking for the best way to gain exposure. Should you bet on Redwire (NYSE:RDW) or Rocket Lab (NASDAQ:RKLB)?
Redwire focuses on providing specialized components and infrastructure, while Rocket Lab offers full-service launch capabilities and satellite manufacturing. Both companies play vital roles in the growing space industry, but they follow distinct paths to scale their operations and achieve profitability for their shareholders.
Redwire provides mission-critical space infrastructure for civil, national security, and commercial customers. As a prominent name among defense stocks, it supplies technology for the U.S. Space Force and NASA. Its major customers include agencies like DARPA and commercial giants such as Bristol Myers Squibb. In 2026, the company entered a partnership with Honda's space development division to further expand its reach.
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