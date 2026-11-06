Redwire: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Redwire hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Redwire hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,290 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 109,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 103,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at