Redwood Capital Bancorp Aktie
WKN DE: A40B1W / ISIN: US75777X1000
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29.04.2026 15:08:11
Redwood Capital Bancorp Announces Increase In Q1 Profit
(RTTNews) - Redwood Capital Bancorp (RWCB) reported a profit for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $1.37 million, or $0.73 per share. This compares with $1.15 million, or $0.59 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 14.3% to $5.34 million from $4.67 million last year.
Redwood Capital Bancorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.37 Mln. vs. $1.15 Mln. last year. -EPS: $0.73 vs. $0.59 last year. -Revenue: $5.34 Mln vs. $4.67 Mln last year.
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