Redwood Capital Bancorp: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Redwood Capital Bancorp hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte Redwood Capital Bancorp einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,02 Prozent auf 7,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at