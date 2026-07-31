Redwood Capital Bancorp: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Redwood Capital Bancorp hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,560 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 7,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at