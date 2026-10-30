Redwood Capital Bancorp gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Redwood Capital Bancorp lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,94 USD gegenüber 0,800 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 7,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Redwood Capital Bancorp 7,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at