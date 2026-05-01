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01.05.2026 06:31:29
Redwood Capital Bancorp präsentierte Quartalsergebnisse
Redwood Capital Bancorp gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 USD gegenüber 0,590 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,85 Prozent auf 6,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Redwood Capital Bancorp 6,8 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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