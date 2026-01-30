Redwood Capital Bancorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Redwood Capital Bancorp hat am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,73 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,610 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Redwood Capital Bancorp 7,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,77 USD, nach 2,65 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,30 Prozent auf 27,87 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 26,98 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at