Redwood Trust gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Redwood Trust hat am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Redwood Trust vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 87,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 68,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 279,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at