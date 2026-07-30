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30.07.2026 06:31:29
Redwood Trust präsentierte Quartalsergebnisse
Redwood Trust hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Redwood Trust ein EPS von -0,760 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 73,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 78,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 297,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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