Redwood Trust: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Redwood Trust hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Redwood Trust hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,090 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 73,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 61,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 231,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at