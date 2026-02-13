Redwood Trust stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Redwood Trust hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 87,8 Millionen USD – eine Minderung von 70,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 301,7 Millionen USD eingefahren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,620 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Redwood Trust ein EPS von 0,320 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 72,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 274,78 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 998,79 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at