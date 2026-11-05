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05.11.2026 06:31:28
Redwood Trust veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Redwood Trust gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei -0,39 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 83,71 Prozent auf 51,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 313,0 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.at
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