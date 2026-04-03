Redwoods Acquisition mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Redwoods Acquisition hat sich am 01.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Redwoods Acquisition ein Ergebnis je Aktie von -0,080 USD vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,220 USD. Im Vorjahr waren -0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at