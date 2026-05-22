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22.05.2026 06:31:29
Redwoods Acquisition stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Redwoods Acquisition gab am 20.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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