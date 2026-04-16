Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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16.04.2026 22:09:32

Reed Hastings Will Leave Netflix as Board Chairman

The co-founder of the streaming giant will leave its board in June, the company said.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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