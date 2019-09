Reed Tech® und 1WorldSync™ stellen Verbindung zur Datenbank der Europäischen Union für Medizinprodukte (EUDAMED) her

Erweiterte Partnerschaft bietet eine Full-Service-Lösung, darunter Unique Device Identifier (UDI)-Einreichung bei EUDAMED

HORSHAM, Pennsylvania, 10. September 2019 /PRNewswire/ -- Reed Technology and Information Services Inc. (Reed Tech), führender Anbieter von Datenverwaltungs- und Analyselösungen für die Life-Science-Branche, und 1WorldSync™, führender Anbieter von Produkt-Content-Lösungen, haben ihre Zusammenarbeit um eine Full-Service-Lösung für Medizinproduktehersteller zur Verwaltung von regulatorischen und kommerziellen Produktinformationen erweitert, einschließlich UDI (Unique Device Identifier)-Einreichungen bei der EUDAMED (European Union Databank on Medical Devices).

Diese erweiterte Zusammenarbeit ermöglicht es Herstellern im Gesundheitswesen als Antwort auf die ständig steigende Nachfrage nach sicheren, validierten Produktdaten eine vollständige Palette von Content-Management-Lösungen zu nutzen, einschließlich UDI-Einreichungen in der Europäischen Union (EU), regulatorischem Marketing, E-Commerce und Supply-Chain-Anforderungen.

Die effiziente Erfüllung dieser Anforderungen erfordert nachgewiesene Erfahrung und Kompetenz. Unternehmen, die die gemeinsamen Ressourcen von Reed Tech und 1WorldSync nutzen, werden mit Sicherheit in der Lage sein, diese neuen Mandate zu erfüllen.

„Die Implementierung von UDI innerhalb der Europäischen Union erweitert die regulatorischen Compliance-Anforderungen für Hersteller von Medizinprodukten. Reed Tech ist bestrebt, die Verwaltung und Übermittlung von regulatorischen Produktdaten mithilfe von Reed Tech SingleSource™ für Medizinprodukte und der Kompetenz der GS1 Global Data Syndication Network-Anforderungen von 1WorldSynch voranzutreiben", so Arshad Rahman, General Manager der Tech Life Sciences-Abteilung von Reed.

„Die Anwendungsfälle für die Übermittlung regulatorischer und kommerzieller Produktdaten entwickeln sich ständig weiter. Medizinproduktehersteller können sich auf Reed Tech und 1WorldSynch für die Erfüllung ihrer geschäftskritischen Anwendungen verlassen, denn sie erhalten Zugang zu einem einzigen und zuverlässigen Datenspeicher, der abteilungs- und regionsübergreifend gemeinsam genutzt werden kann", so Karin Borchert, CEO von 1WorldSync.

Informationen zu Reed Tech:

Reed Tech ist Anbieter von erstklassigen informationsbasierten Lösungen und Dienstleistungen, die die Anforderungen der Life-Science-Branche, von Regierungsbehörden und dem Markt für geistiges Eigentum erfüllen. Unsere Kunden sind weltweit verstreut und umfassen ein breites Spektrum an Pharma- und Medizinprodukteherstellern, die US-Regierung (U.S. Patent and Trademark Office), zahlreiche Patentbehörden, IP-getriebene Unternehmen und Anwaltskanzleien. Die Unternehmenskultur zeichnet sich aus durch eine Verpflichtung zur Exzellenz, Innovation und ein starkes Engagement für unsere Kunden, Mitarbeiter und Communities. Reed Tech ist ein LexisNexis-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf ReedTech.com .

Informationen zu 1WorldSync:

1WorldSync™ ist führender Anbieter von Produkt-Content-Lösungen, die es mehr als 25.000 globalen Unternehmen in über 60 Ländern ermöglichen, authentische und vertrauenswürdige Inhalte mit Kunden und Verbrauchern zu teilen und somit intelligente Einkaufs-, Wellness- und Lifestyle-Entscheidungen zu treffen. Aufgrund seiner Technologieplattform und seiner kompetenten Dienstleistungen können die Lösungen von 1WorldSynch die unterschiedlichsten Anforderungen der Branche erfüllen. 1WorldSync ist der einzige Produkt-Content-Netzwerkanbieter und GDSN-Datenpool mit der ISO-Zertifizierung 27001. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.1worldsync.com.

Kontakt: Elisa Rodgers, +1-215-682-8283, erodgers@reedtech.com; Matthew Galassini, +1-312-806-7746, mgalassini@1worldsync.com

