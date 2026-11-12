Reeds informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Reeds veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Reeds hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,480 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,40 Prozent auf 6,5 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at