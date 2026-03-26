Reeds stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Reeds hat am 24.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,44 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,680 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Reeds mit einem Umsatz von insgesamt 7,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,12 Prozent verringert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,910 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Reeds ein EPS von -9,840 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 34,06 Millionen USD, gegenüber 37,95 Millionen USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 10,25 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at