Reeds stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Reeds hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,55 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 28,81 Prozent auf 7,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at