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13.08.2026 06:31:29
Reeds veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Reeds gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,36 USD gegenüber -0,780 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Reeds in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 9,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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