Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
05.02.2026 04:15:00
Reeling From Software Stock Losses? Alphabet Investors Have Some Advice For You
Cloud software stocks have been big winners on the market historically, but lately, one of the surest bets in investing over the last decade has gone belly up.The iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (NYSEMKT: IGV), which tracks top software stocks like Microsoft, Palantir, and Salesforce, is down 22% year-to-date, and the culprit is clear. Investors are panicked that new AI tools from companies like OpenAI and Anthropic could disrupt entrenched software-as-a-service (SaaS) models. That theory is leading to valuations in the historically expensive industry being dramatically compressed, even though there's no sign yet that AI is putting a significant dent in any major software businesses. This response from the market isn't unprecedented. The first software sell-off in response to AI fears came shortly after the launch of OpenAI's ChatGPT. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
