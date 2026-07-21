Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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22.07.2026 00:26:01
REET vs HAUZ: Global Real Estate ETF Showdown
The iShares Global REIT ETF (NYSEMKT:REET) provides broad exposure to global real estate, including the U.S., while the Xtrackers International Real Estate ETF (NYSEMKT:HAUZ) targets developed and emerging markets, excluding the United States.Real estate investment trusts (REITs) offer a path to portfolio diversification and income. While both funds track real estate equities, REET includes domestic giants that HAUZ excludes. This distinction creates different risk profiles and return potentials for investors seeking global property exposure through a single vehicle. Additionally, the iShares fund manages a significantly larger amount of assets under management (AUM), which often appeals to institutional investors looking for higher trading liquidity.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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