Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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17.08.2026 14:25:01
REET vs HAUZ: Which Real Estate ETF Is the Better Buy in 2026?
While iShares Global REIT ETF (NYSEMKT:REET) provides broad exposure to real estate markets worldwide, including the United States, Xtrackers International Real Estate ETF (NYSEMKT:HAUZ) limits its scope to international property markets with a lower fee.Real estate investment trust (REIT) ETFs offer a simplified way for investors to gain exposure to income-producing properties like warehouses, apartments, and cell towers. REET serves as a one-stop global shop, whereas HAUZ targets investors who specifically want to diversify away from domestic U.S. real estate holdings.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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