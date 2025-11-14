RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
|
14.11.2025 09:41:16
Reeves expected to drop plans for income tax rate rise
The chancellor had been widely expected to increase income tax rates, which would have broken a manifesto promise.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
