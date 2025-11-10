:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
10.11.2025 17:05:40
Reeves suggests benefit limits on larger families to be lifted
The chancellor tells the BBC children in bigger families should not be "penalised" by the welfare system.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
