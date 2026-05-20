Promise Aktie

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WKN DE: 887932 / ISIN: JP3833750007

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20.05.2026 23:30:52

Reeves to promise free summer bus rides for children and food tariff cuts in living costs package

Chancellor launches ‘Great British summer savings scheme’ after Keir Starmer postpones fuel duty increasePlanned fuel duty rise to be scrapped, says Keir StarmerRachel Reeves is to promise free summer bus rides for children and cut tariffs on some food imports, as part of a package of measures aimed at easing the costs of the Iran conflict.The chancellor will give a statement in the House of Commons on Thursday, outlining her latest plans for cushioning the blow to consumers from an expected rise in inflation later this year. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
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