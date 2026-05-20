LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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20.05.2026 08:50:31
Reeves to set out plan to curb legal challenges to ‘critical’ green energy projects
Move to boost Britain’s energy independence would grant parliament powers to speed up sluggish planning processWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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