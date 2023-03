Referat af ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S

Totalbanken A/S har afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 30. marts 2023. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag fra bestyrelsen om forlængelse af bemyndigelse til kapitaludvidelse i vedtægternes § 4 og ny § 7, der giver bestyrelsen mulighed for at afvikle fuldstændig elektroniske generalforsamlinger, blev vedtaget.

Attachment