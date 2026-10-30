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30.10.2026 06:31:28
Refex Industries legte Quartalsergebnis vor
Refex Industries hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,69 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,80 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 78,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,27 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,61 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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