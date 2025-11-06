|
06.11.2025 06:31:29
Refex Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Refex Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 2,80 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Refex Industries 2,60 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 4,27 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,28 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
