22.01.2026 06:31:28
Refex Industries stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Refex Industries hat am 21.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Refex Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,94 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,99 INR je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 5,76 Milliarden INR, gegenüber 7,17 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19,68 Prozent präsentiert.
