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28.05.2026 06:31:29
Refex Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Refex Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,62 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,71 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Refex Industries 9,34 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 15,28 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 12,93 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Refex Industries mit einem Umsatz von insgesamt 22,77 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,68 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -7,74 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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