Refex Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Refex Industries hat am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,65 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Refex Industries ein EPS von 1,58 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 139,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,16 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,83 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at