Refined Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Refined Energy stellte am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Refined Energy ein EPS von -0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at