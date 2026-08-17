REFINVERSE Group, öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

REFINVERSE Group, ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat REFINVERSE Group, die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 21,33 JPY gegenüber 9,50 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

REFINVERSE Group, hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,13 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 956,3 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 76,31 JPY gegenüber 43,63 JPY je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz lag bei 4,46 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,07 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at