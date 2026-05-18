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18.05.2026 06:31:29
REFINVERSE Group,: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
REFINVERSE Group, hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 27,15 JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,46 JPY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat REFINVERSE Group, in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,23 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,02 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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