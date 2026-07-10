Orbital Corporation LtdShs Aktie

Orbital Corporation LtdShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880033 / ISIN: AU000000OEC2

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10.07.2026 10:56:00

Reflect Orbital: FCC genehmigt Test für umstrittene Spiegelsatelliten

Das US-Start-up Reflect Orbital will nachts Sonnenlicht auf die Erde spiegeln. Trotz massiver Kritik von Astronomen hat die FCC nun einen ersten Test genehmigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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