Orbital Corporation LtdShs Aktie
WKN: 880033 / ISIN: AU000000OEC2
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10.07.2026 10:56:00
Reflect Orbital: FCC genehmigt Test für umstrittene Spiegelsatelliten
Das US-Start-up Reflect Orbital will nachts Sonnenlicht auf die Erde spiegeln. Trotz massiver Kritik von Astronomen hat die FCC nun einen ersten Test genehmigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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