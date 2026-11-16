Reflect Scientific öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Reflect Scientific ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Reflect Scientific die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 57,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at