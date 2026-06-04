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04.06.2026 06:31:29
Reflex Advanced Materials gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Reflex Advanced Materials präsentierte in der am 01.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,400 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,130 CAD. Im Vorjahr hatten -0,500 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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