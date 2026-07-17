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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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17.07.2026 17:04:19
Reformation IPO bets fast fashion can keep up with Big Fashion
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