Reformpartnerschaft - KDZ verweist auf hohe Verwaltungskosten

Das Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ) sieht in den im Zuge der Reformpartnerschaft auf den Weg gebrachten Maßnahmen erste "wichtige Modernisierungsschritte". Gleichzeitig ortet man aber bei den föderalen Verwaltungsstrukturen "erhebliche" Sparpotenziale und verweist auf die im internationalen Vergleich hohen Verwaltungskosten.

Wie der European Public Administration Report des KDZ zeigt, wendet Österreich für die Personal- und Sachkosten des Staates wie Gehälter, IT, Büroinfrastruktur und sonstige laufende Verwaltungsausgaben 18,3 Prozent des BIP (ca. 90 Mrd. Euro) auf, was im internationalen Vergleich hoch sei. Laut Thomas Prorok liegt Österreich damit nämlich über dem EU-Durchschnitt von 16,3 Prozent des BIP.

Das liege daran, dass Österreich im europäischen Vergleich laut KDZ eine besondere Verwaltungsstruktur aufweist. Zum einen sei Österreich stark zentralisiert, andererseits entfielen auf die Länder vergleichsweise hohe Verwaltungskosten, obwohl diese im europäischen Vergleich einen geringeren Anteil der öffentlichen Aufgaben und Finanzmittel abwickeln. Laut KDZ liegt hierin auch die "zentrale Reformfrage".

Starker Zentralstaat mit vergleichsweise aufwendigem Föderalismus

Wie am europäischen Föderalismusvergleich abzulesen sei, würden hierzulande vergleichsweise viele öffentliche Aufgaben und Ausgaben auf Bundesebene abgewickelt, obwohl Österreich ein föderaler Staat ist. Die Gesamtausgaben des Bundes betragen 35,6 Prozent des BIP und liegen damit deutlich über jenen anderer föderaler Staaten wie Deutschland (14,8 Prozent), Spanien (22,4 Prozent) oder Belgien (27,8 Prozent).

Umgekehrt fallen auf der subnationalen Ebene (Länder und Gemeinden) mit 20,1 Prozent des BIP deutlich geringere Gesamtausgaben an als in Deutschland (23,8 Prozent), Belgien (27,4 Prozent) oder Spanien (22,9 Prozent). Der österreichische Föderalismus ist damit im europäischen Vergleich durch einen hohen Grad an Zentralisierung und geringere Eigenverantwortung geprägt, hieß es.

Dennoch seien die Verwaltungskosten auf Länderebene vergleichsweise hoch. Mit 10,1 Prozent des BIP liegen diese über dem EU-Durchschnitt von 9,1 Prozent, obwohl dort insgesamt weniger öffentliche Mittel umgesetzt werden als in anderen föderalen Staaten. Da die Verwaltungskosten der Gemeinden mit 5,0 Prozent des BIP unter dem EU-Durchschnitt von 6,4 Prozent liegen, deutet der Vergleich darauf hin, dass die höheren Verwaltungskosten im Ausmaß von einem Prozentpunkt des BIP vor allem auf der Länderebene entstehen, so Prorok.

wim/ji