Ultimate Holdings Group Aktie
WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097
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28.04.2026 11:00:00
Reformulating the "Magnificent Seven": 2 Stocks I'd Swap Out for Ultimate Upside
The "Magnificent Seven" is a group of tech stocks that has led the market over the past few years. It consists of:These seven stocks have been excellent performers, but in the age of artificial intelligence (AI), I think two stocks deserve to be included more than another two in this list. This would shift the Magnificent Seven from being tech leaders to being AI-centric, but considering the market's direction and where nearly all the focus is, this seems like a smart idea.So, which two stocks are getting pulled and which two are getting added? Let's take a look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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