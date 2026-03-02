|
Refuels gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Refuels hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Refuels vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,15 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,400 NOK je Aktie erwirtschaftet.
