Regaal Resources: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Regaal Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,25 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,86 INR erwirtschaftet worden.

Regaal Resources hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,16 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,20 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at