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29.05.2026 06:31:29
Regaal Resources gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Regaal Resources lud am 27.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,86 INR. Im Vorjahr hatte Regaal Resources 6,05 INR je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,95 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,34 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 9,08 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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