Regaal Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Regaal Resources lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 1,30 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Regaal Resources noch ein Gewinn pro Aktie von 0,990 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,02 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 18,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at