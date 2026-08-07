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07.08.2026 06:31:29
Regal-Beloit: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Regal-Beloit hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,74 USD. Im Vorjahresviertel hatte Regal-Beloit 1,19 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,56 Milliarden USD – ein Plus von 4,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Regal-Beloit 1,50 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 2,58 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,57 Milliarden USD geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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