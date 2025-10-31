Regal-Beloit: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Regal-Beloit hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Regal-Beloit 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Regal-Beloit 1,50 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at